США будуть застосовувати силу у разі спроб захоплення нафти в Сирії

Сполучені Штати Америки мають намір захищати нафтові родовища в Сирії і застосують силу, якщо хтось спробує їх захопити. Про це заявив американський міністр оборони Марк Еспер на брифінгу, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал C-Span.

"США будуть підтримувати контроль над нафтовими родовищами на північному сході Сирії. Коли аль-Багдаді (ватажок терористичної організації "Ісламська держава", - ред.) був живий, ці родовища були джерелом фінансування ІДІЛ, підтримуючи його операції", - заявив Еспер.

З його слів, США мають намір "дати серйозну відповідь будь-яким силам, які будуть їм погрожувати".

Еспер підкреслив, що США не мають наміру допускати на родовища військових Росії та Сирії, а мета американських військових - щоб цими родовищами могли користуватися союзні їм курдські "Демократичні сили Сирії".

Нагадаємо, 24 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що частина американських солдатів залишиться в районі нафтових родовищ на півночі Сирії, а пізніше буде вирішено, що робити з цією територією.