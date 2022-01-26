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США не відправлятимуть в Україну військових, - Псакі

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Середа 26 січня 2022 00:08
США не відправлятимуть в Україну військових, - Псакі Фото: прес-секретар США Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден не планує відправляти війська в Україну. Будь-які рішення про розгортання військ будуть прийматися разом з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу для преси.

"Просто для ясності: у президента немає ні намірів, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну. НАТО була сформована, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося", - заявила Псакі.

Вона додала, що рішення про те, чи будуть 8 500 американських військових, приведених в бойову готовність раніше, в результаті спрямовані на "східний фланг", буде прийматися спільно з партнерами по НАТО.

Раніше ми писали про те, що президент США Джо Байден відкритий до взаємодії з Путіним, але рішення про нові контакти поки немає.

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Сполучені Штати Америки Джен Псакі
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