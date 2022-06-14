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США направлятимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця: на що їх витратять

США направлятимуть Україні 1,5 млрд доларів (Фото: md.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Вашингтон анонсував щомісячні транші Києву в розмірі 1,5 млрд доларів. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wilson Center.

"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір направляти ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", - заявив Хоган.

Раніше ми писали, що 15 червня відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засідання зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

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