США заважатимуть Ірану будувати безпілотники, - Блінкен

Блінкен підкреслив, що США будуть використовувати санкції для запобігання, стримування і демонтажу закупівельних мереж, які дозволяють поставляти матеріали і технології, пов'язані з безпілотними літальними апаратами.

Нові санкції США щодо Ірану торкнулися в тому числі голови програми розробки безпілотних літальних апаратів збройних сил республіки Саїда Агаджані.

Вашингтон звинувачує Тегеран у розпалюванні конфліктів на Близькому Сході шляхом постачання безпілотників у гарячі точки.

"Іран і союзні йому екстремісти користувалися дронами для нападу на американських солдатів, наших партнерів і міжнародне судноплавство. Міністерство фінансів буде і надалі притягувати Іран до відповідальності за його безвідповідальні і насильницькі діяння", - заявив заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо.

За словами чиновника, Тегеран надав дрони ліванському радикальному руху "Хезболлах", палестинському радикальному руху ХАМАС і повстанцям-хуситам в Ємені, а також здійснював поставки в Ефіопію, "де ескалація кризи загрожує дестабілізацією цілому регіону".

Нові санкції проти Ірану введені кілька днів по тому після того, як Тегеран висловив готовність відновити перервані в червні переговори у Відні щодо його атомної програми. Представник МЗС Ірану в цьому зв'язку розкритикував "суперечливу поведінку" адміністрації президента США Джо Байдена. "Вводячи санкції, Вашингтон посилає сигнал, що не викликає ніякої довіри", - зазначив він.