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У США будуть лікувати COVID-19 експериментальним препаратом на основі антитіл

Вашингтон, Вівторок 10 листопада 2020 17:59
У США будуть лікувати COVID-19 експериментальним препаратом на основі антитіл
Фото: будівля компанії Lilly (facebook.com elilillyandco)
Автор: Дмитро Левицький

Управління щодо санітарного нагляду та якості харчових продуктів дозволило використовувати експериментальний препарат Eli Lilly на основі антитіл при лікуванні коронавірусу в США. Препарат можуть застосовувати у разі необхідності.

Про це повідомляє американське видання Associated Press.

Експериментальний препарат американські лікарі можуть призначати для людей від 12 років та старше, які мають легку чи помірну форму COVID-19 та не потребують госпіталізації. Препарат вводять одноразово через крапельницю.

Зазначається, що препарат Eli Lilly все ще проходить додаткові випробування для встановлення його безпечності та ефективності.

"Це схоже на лікування, яке президент Дональд Трамп отримав після зараження коронавірусом минулого місяця", - пояснили в AP.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про початок розподілення між регіонами препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірус.

Додамо, вчора фармацевтичні компанії BioNTech та Pfizer заявили, що розроблена ними вакцина від коронавірусу ефективна у більш ніж 90% випадків.

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