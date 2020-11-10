ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США будут лечить COVID-19 экспериментальным препаратом на основе антител

Вашингтон, Вторник 10 ноября 2020 17:59
В США будут лечить COVID-19 экспериментальным препаратом на основе антител
Фото: здание компании Lilly (facebook.com elilillyandco)
Автор: Дмитрий Левицкий

Управление по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов разрешило использовать экспериментальный препарат Eli Lilly на основе антител при лечении коронавируса в США. Препарат могут применять в случае необходимости.

Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Экспериментальный препарат американские врачи могут назначать для людей от 12 лет и старше, которые имеют легкую или умеренную форму COVID-19 и не требуют госпитализации. Препарат вводят единоразово через капельницу.

Отмечается, что препарат Eli Lilly все еще проходит дополнительные испытания для установления его безопасности и эффективности.

"Это похоже на лечение, которое президент Дональд Трамп получил после заражения коронавирусом в прошлом месяце", - пояснили в AP.

Напомним, сегодня в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о начале распределения между регионами препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.

Добавим, вчера фармацевтические компании BioNTech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина от коронавируса эффективна в более чем 90% случаев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикимедпрепаратыCOVID-19Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь