США і Британію хотілося б залучити до переговорів щодо Донбасу, - Рєзніков

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що хотів би залучити Велику Британію і США до переговорного процесу щодо окупованих територій. Також потрібно підіймати питання анексованого Криму на новому майданчику.

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Я ставлюся позитивно до цієї ідеї, тому що існує одна історія, про яку давно почали забувати. Це Будапештський меморандум, в якому підписантами, в тому числі є Сполучені Штати та Велика Британія. Мені здається, що як серйозні гравці на міжнародному майданчику, як стратегічні партнери України, було б добре, якби вони могли приєднатися до переговорів і допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет у тих межах, які визнані міжнародно", - заявив Рєзніков.

Він додав, що потрібно будувати нову площадку для переговорів, на яких будуть підіймати питання анексованого Криму.

Нагадаємо, раніше Рєзніков оголосив, що він буде тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі після того, як Леонід Кучма пішов з посади.

Також він заявляв, що однією з головних підвалин безпечної реінтеграції окупованої території до складу України є економічне відновлення Донбасу.