США близки к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности, - Reuters

Ожидается, что включение Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили три анонимных источника, хотя окончательное решение еще не принято.

По словам чиновников, отправка ракет JASSM на Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов, что является важной проблемой для администрации Джо Байдена.

Военные аналитики предположили, что внедрение ракет JASSM, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении Украины, может отодвинуть российские районы сосредоточения и склады снабжения на сотни миль.

Это серьезно осложнит возможности России проводить наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуск их из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге сброс их вблизи линии фронта может позволить наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

JASSM пока что интегрирована только в самолеты, разработанные в США. В конечном итоге Украина будет эксплуатировать несколько десятков F-16 , каждый из которых может нести две крылатые ракеты.

Один из официальных лиц США сказал, что были предприняты попытки сделать ракету совместимыми с незападными истребителями Украины, о чем ранее не сообщалось. Хотя официальный представитель не предоставил дополнительных подробностей о том, с какими самолетами может использоваться JASSM. Украина эксплуатирует советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Необходимость ракет большой дальности

Потребность Украины в большем количестве оружия и более мощном вооружении растет, поскольку страна продолжает сталкиваться с интенсивным давлением со стороны российских войск вдоль своего восточного фронта.

Старые модели JASSM, производимые Lockheed Martin Corp, имеют дальность около 370 км. Ракеты длиной около 4 метра спроектированы так, чтобы быть в некоторой степени скрытными, что затрудняет их обнаружение на радаре. Они также могут летать близко к земле и могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегая ПВО.

Также есть ракета JASSM большей дальности, которая может лететь более чем на 750 км. Reuters не смогло сразу установить, какой из двух типов рассматривал Вашингтон, но предоставление ракет меньшей дальности оказало бы меньшую нагрузку на его запасы.

Предоставление Украине ракет JASSM также усилит давление на Вашингтон, заставив его снять ограничения на использование Украиной американского оружия, поскольку его эффективность будет ограничена, если его не разрешат использовать по целям на территории России, заявил сотрудник Конгресса, работающий над этим вопросом.

США неохотно поставляют оружие, которое может поражать цели глубоко внутри России, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Союзники Киева поставляют оружие, но с ограничениями на то, как и когда его можно использовать внутри России, из-за опасений, что такие удары могут вызвать ответные действия, которые вовлекут страны НАТО в войну или спровоцируют ядерный конфликт.

Каждая JASSM имеет большую боеголовку весом 400 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, уже предоставленных Киеву Великобританией и Францией, она не предназначена специально для проникновения в укрепленные бункеры. Новейшие версии стоят около 1 млн долларов каждая.

Сигналы Глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система обеспечивают наведение. Когда она приближается к цели, инфракрасный искатель изображения может помочь направить его к точке удара с точностью около 3 м.

Джордж Уильям Герберт из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее (Калифорния), считает, что хотя старые модели могут быть менее устойчивы к радиоэлектронной борьбе, чем нынешняя версия JASSM, инфракрасная головка самонаведения поможет ей находить цель даже в условиях мощных помех.