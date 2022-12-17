ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США не видят реальной готовности России идти на переговоры, - глава ЦРУ

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 17 декабря 2022 10:25
США не видят реальной готовности России идти на переговоры, - глава ЦРУ Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В США не видят реальной готовности российской стороны на переговоры с Украиной для прекращения конфликта. Глава Кремля Владимир Путин готов продолжать войну на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бернса в интервью американской телекомпании PBS.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян в этом случае, чего мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне сейчас серьезно настроены на настоящие переговоры", - заявил Бернс.

При этом он акцентировал, Путин ошибается в своих намерениях вести "войну на истощение".

"Так же как он ошибался, глубоко ошибался в расчетах, сделанных 24 февраля, когда он начал эту войну. Тактически, я думаю, что мы видим, по крайней мере, в ЦРУ, это снижение темпов боевых действий между двумя войсками с наступлением зимы", - говорит глава ЦРУ.

По его словам, российские оккупанты сейчас сильно истощены, а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя за последние несколько месяцев.

"Но им также нужно время для переоборудования и пополнения запасов", - отметил Бернс.

Он подытожил, что темпы все более жестоких нападений Путина на украинское гражданское население и украинскую гражданскую инфраструктуру не уменьшаются.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины и пока "нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон".

Добавим, что некоторые западные политики все же продолжают свою риторику по урегулированию ситуации путем переговоров. На что в Офисе президента ответили - не призывать Украину таким образом к капитуляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ЦРУ Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
В Киеве запустили автобусы, которые дублируют маршруты метро: список рейсов
В Киеве запустили автобусы, которые дублируют маршруты метро: список рейсов
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах