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США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Кирби

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией с заявлениями РФ о ядерном оружии, однако пока не видят признаков подготовки к его применению.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что пока США не заметили никаких шагов со стороны российского диктатора Владимира Путина в контексте его заявлений о ядерном оружии.

"И мы не увидели признаков того, что Путин склоняется или приближается к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине", - сообщил Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что США неоднократно предупреждали о последствиях, ожидающих Россию, в случае применения ею ядерного оружия.

Напомним, Путин решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Также США заявили, что прекращают обмен данными о ядерном оружии с Россией из-за решения Кремля приостановить участие в ДСНВ.

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