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США не видят фактов передачи ракет из Ирана в РФ

Фото: США не видят подтверждений передачи ракет из Ирана в Россию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

"Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", - сказал он.

Напомним, что Россия снова заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет.

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