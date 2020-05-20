У США на авіабазі розбився винищувач F-35A

У Сполучених Штатах на авіабазі у Флориді розбився винищувач п'ятого покоління F-35A Lightning II. Льотчик катапультувався і був госпіталізований.

Про це повідомляє командування авіабази Еглін у Флориді.

Повідомляється, що події сталося пізно ввечері 19 травня при заході на посадку на авіабазу Еглін.

"Пілот успішно катапультувався і був транспортований в госпіталь 96-ї медичної групи на авіабазі Еглін для оцінки фізичного стану і подальшого спостереження", - йдеться в повідомленні.

В цей час він знаходиться в стабільному стані.

"На момент інциденту він виконував запланований нічний навчальний політ", - йдеться в повідомленні.

В даний час ведеться розслідування інциденту. При цьому зазначається, що ніхто не постраждав.

Зазначимо, що це не перше падіння винищувача на авіабазі Еглін за останній тиждень. Раніше повідомлялося, що біля авіабази розбився винищувач F-22. Пілотові вдалося катапультуватися.

Раніше повідомлялося, що в пакистанській столиці Ісламабаді розбився військовий літак F-16. Аварія літака сталася в районі місцевого парку Шакарпариан. Винищувач брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.