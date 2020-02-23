У США астронавт-любитель загинув при випробуванні саморобної ракети

Фото: Майк Х'юз (twitter.com/ScienceChannel/)

Майк Х'юз отримав несумісні з життям травми, коли намагався запустити саморобну ракет

У США загинув інженер-любитель Майк Х'юз. Чоловік отримав несумісні з життям травми, коли намагався запустити саморобну ракету в каліфорнійській пустелі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що ракета на паровому двигуні звалилася на землю незабаром після запуску.

Х'юз був відомий своєю впевненістю в тому, що Земля пласка. Довести це він намагався, відправившись в космос особисто.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

На відео відображений невдалий запуск і парашут, ймовірно, випущений завчасно. Х'юз за допомогою напарника намагався піднятися на висоту 1,525 км на ракеті з паровим двигуном. Ракету випробувач і його помічники збудували на задньому дворі Х'юза, вона обійшлася їм приблизно в 18 тис. доларів.

Нагадаємо, в 2018 році помер заслужений льотчик-випробувач Юрій Курлін, який брав участь у створенні і випробуванні відомих літаків сімейства "АН". Він брав участь у створенні і випробуванні всесвітньо відомих літаків сімейства "АН", зробивши вагомий внесок у дослідження цих машин і впровадженні їх в експлуатацію.

Відзначається, що Курлін був геніальним льотчиком, який активно займався викладацькою діяльністю, навчаючи молодих пілотів майстерності керування літаками.