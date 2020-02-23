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В США астронавт-любитель погиб при испытании самодельной ракеты

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 16:11
В США астронавт-любитель погиб при испытании самодельной ракеты
Фото: Майк Хьюз (twitter.com/ScienceChannel/)

Майк Хьюз получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракет

В США погиб инженер-любитель Майк Хьюз. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракету в калифорнийской пустыне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска.

Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская. Доказать это он пытался, отправившись в космос лично.

На видео запечатлен неудачный запуск и парашют, вероятно, выпущенный раньше времени. Хьюз с помощью напарника пытался подняться на высоту 1,525 км на ракете с паровым двигателем. Ракету испытатель и его помощники построили на заднем дворе Хьюза, она обошлась им примерно в 18 тыс. долларов.

Напомним, в 2018 году скончался заслуженный летчик-испытатель Юрий Курлин, участовавший в создании и испытании известных самолетов семейства "АН". Он участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "АН", сделав весомый вклад в исследование этих машин и внедрении их в эксплуатацию.

Отмечается, что Курлин был гениальным летчиком, который активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.

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