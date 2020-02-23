В США астронавт-любитель погиб при испытании самодельной ракеты

Фото: Майк Хьюз (twitter.com/ScienceChannel/)

Майк Хьюз получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракет

В США погиб инженер-любитель Майк Хьюз. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракету в калифорнийской пустыне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска.

Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская. Доказать это он пытался, отправившись в космос лично.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

На видео запечатлен неудачный запуск и парашют, вероятно, выпущенный раньше времени. Хьюз с помощью напарника пытался подняться на высоту 1,525 км на ракете с паровым двигателем. Ракету испытатель и его помощники построили на заднем дворе Хьюза, она обошлась им примерно в 18 тыс. долларов.

Напомним, в 2018 году скончался заслуженный летчик-испытатель Юрий Курлин, участовавший в создании и испытании известных самолетов семейства "АН". Он участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "АН", сделав весомый вклад в исследование этих машин и внедрении их в эксплуатацию.

Отмечается, что Курлин был гениальным летчиком, который активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.