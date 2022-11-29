В США анонсируют помощь для энергосистемы Украины, - Reuters

Блинкен прибыл в Румынию вечером 28 ноября перед встречей с союзниками по НАТО и министрами иностранных дел стран "Большой семерки".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал некоторым дипломатам НАТО, посетившим Киев ранее в тот же день, что самым большим элементом энергетической инфраструктуры страны, нуждающимся в восстановлении, являются трансформаторы.

По словам официального представителя США, проинформировавшего журналистов на условиях анонимности, Вашингтон работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить высоковольтные передающие станции в Украине.

Блинкен на встрече во вторник новой координационной группы по энергетике, в которую входят "Большая семерка" и другие государства, расскажет о том, что Штатам удалось мобилизовать для энергетики, и о планах по доставке этого оборудования в Украину "как можно быстрее в ближайшие несколько недель", сказал чиновник.

При этом представитель США не уточнил, в какой форме будет оказана помощь и сколько она будет стоить.

По словам чиновника, Вашингтон также призывает другие страны сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, из-за которых миллионы людей остаются в темноте и без отопления при минусовых температурах.

Он обращает внимание, что Москва пыталась лишить гражданское население Украины электроэнергии, нанося удары по подстанциям, уязвимых для ударов поставленных Ираном беспилотников, которые РФ использует в Украине.