США анонсировали новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели

"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", - сказал он.

Салливан заявил, что Украина "оказались в дыре" из-за задержек с отправкой военной помощи США. Но, по мнению советника Белого дома, Украина "укрепляет линии" в ключевых местах, в частности, останавливают наступление России севернее Харькова.

Салливан также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что нужно больше средств противовоздушной обороны, и США работают над этим.

Советник Белого дома подчеркнул, что "оружие, поступающее на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте".