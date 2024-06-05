США анонсировали новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели

США в ближайшие недели передадут Украине новые пакеты помощи. В Белом доме считают, что американское оружие меняет ситуацию на поле боя в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана во время брифинга.
"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", - сказал он.
Салливан заявил, что Украина "оказались в дыре" из-за задержек с отправкой военной помощи США. Но, по мнению советника Белого дома, Украина "укрепляет линии" в ключевых местах, в частности, останавливают наступление России севернее Харькова.
Салливан также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что нужно больше средств противовоздушной обороны, и США работают над этим.
Советник Белого дома подчеркнул, что "оружие, поступающее на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте".
Напомним, что США предоставляют Украине больше всего военной помощи. Кроме того, Вашингтон вводит санкции против России, оказывает финансовую помощь и политическую поддержку.
В прошлом году возникли задержки с поставками оружия, поскольку Конгресс не мог в течение нескольких месяцев принять финансирование. Весной 2024 года поставки помощи возобновились.
Также США дали Украине разрешение бить по России предоставленным американским оружием. Хотя были установлены ограничения на использование. Украинские военные могут применять предоставленное вооружение только в районах, граничащих с приграничными областями.
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