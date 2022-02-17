ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 17 лютого 2022 02:56
У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського Фото: Камала Харріс, віце-президент США (Nareshkumar Shaganti / Alamy)
Автор: Артур Родивилов

Віцепрезидент США Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Hill.

За словами представника адміністрації президента США, її зустріч із Зеленським відбудеться в неділю.

Крім того, Харріс зустрінеться з канцлером Німеччини.

"У п'ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським", - сказав він.

За словами чиновника, Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України.

Очікується, що віцепрезидент скористається майданчиком, щоб довести, що російське вторгнення в Україну послабить Росію, і розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

Очікується також, що вона розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію і запевнить союзників у прихильності НАТО.

Нагадаємо, раніше президенту України Володимиру Зеленському запропонували виступити на найближчій сесії Європарламенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
NEWS
Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ
Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі