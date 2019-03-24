У США анонсували оприлюднення звіту розслідування Мюллера

Підсумок спеціального прокурора Роберта Мюллера про розслідування втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів Америки 2016 року буде опубліковано до 22:00 за київським часом неділі, 24 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, підсумок розслідування втручання Російської Федерації у американські вибори, яке тривало 22 місяця, буде опубліковано генеральним прокурором Вільямом Барром сьогодні, 24 березня.

За словами представника Міністерства юстиції США, висновок розслідування буде опубліковано до 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр ознайомився із звітом про розслідування Мюллера. У Міністерстві юстиції повідомили, що в даний час немає ніяких резюме для лідерів Судового комітету, сам Барр заявив, що має намір відправити свою версію в Конгрес вже в цю неділю.

Крім того, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

Як писало РБК-Україна, спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Доповідь спецпрокурора, яка зараз має статус секретної, передали до Міністерства юстиції США.