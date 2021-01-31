У США понад 26 млн осіб заразились коронавірусом

У США коронавірус виявили у 26 млн 43 тисяч осіб. За останню добу в країні зареєстровано понад 166 тисяч нових випадків зараження.

Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса

США залишаються лідером серед країн за кількістю тестувань та кількістю хворих.

За останню добу в країні померли понад 3,6 тисячі заражених. Загальна кількість летальних випадків в країні досягло 438 тисяч.

Раніше стало відомо, що у Сполучених Штатах щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Зазначимо, після інавгурації Джо Байден почав свою роботу з підписання 17 виконавчих документів, спрямованих на боротьбу з пандемією, зміною клімату і расовою нерівністю, а також скасування деяких заходів політики, введені його попередником Дональдом Трампом.