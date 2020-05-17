В США 13 людей постраждали під час стрілянини на поминальній службі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один з поранених у критичному стані

У США в штаті Луїзіана на поминальній службі влаштували стрілянину. Поранення отримали 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Наголошується, що поки не було повідомлень про загиблих. Одна людина перебуває в критичному стані.

Стрілянина сталася в місті Богалуса. Всього на поминальну службу прийшли близько 150 осіб.

Поліція повідомила, що стрілянину влаштував невідомий з машини, що проїжджала повз. Поки ніхто не затриманий.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в парку міста Форт-Уерт, який знаходиться в американському штаті, постраждали 5 осіб. У парку знаходилися близько 600 чоловік.

Нагадаємо, в квітні в американському місті Бейкерсфілд штату Каліфорнія сталася стрілянина під час карантину на закритій вечірці, в результаті чого шість чоловік були вбиті.

Автор: Инна Собора