У США в результаті стрілянини в парку постраждали кілька людей

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парку всього перебувало 600 осіб

В результаті стрілянини в парку міста Форт-Уерт, який знаходиться в американському штаті, постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету The Dallas Morning News.

Зокрема, інформація про стрілянину в парку Village Creek, де знаходилися близько 600 осіб, надійшли в поліцію у неділю близько 19:00 за місцевим часом (11 травня, 03.00 за київським часом).

Очевидці відзначають, що спочатку в парку запускали феєрверки, після чого пролунали близько 30 пострілів.

Усіх постраждалих госпіталізували, стан двох з них оцінюється як критичний.

Біля АЗС в околицях парку була зафіксована ще одна стрілянина.

Зазначено, що причини стрілянини і інші подробиці того, що сталося невідомі.

Нагадаємо, в квітні в американському місті Бейкерсфілд штату Каліфорнія відбулася стрілянина під час карантину на закритій вечірці, в результаті чого шість осіб було вбито. Відзначається, що вечірка проходила в одній з квартир міста. На місці події поліцейські виявили шість жертв, в тому числі неповнолітніх.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня в результаті стрілянини в місті Портапік у канадській провінції Нова Шотландія загинули 16 осіб.