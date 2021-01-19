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В США 12 бійців Нацгвардії відсторонили від участі в інавгурації Байдена

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах 12 бійців Національної гвардії відсторонили від служби під час інавгурації обраного президента Джо Байдена. Усунені бійці мають зв'язку з украй правими групами.

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Про це повідомляє Associated Press з посиланням на два джерела - представника армії США і високопоставленого представника в розвідці.

"Вранці 19 січня ФБР відправило список імен в Бюро національної гвардії, які були ідентифіковані як такі, що мають зв'язку з периферійними правими групами або опублікували екстремістські погляди", - йдеться в повідомленні.

За їх словами, ніякого змови проти обраного президента не виявили.

Офіційно в Нацгвардії і Секретній службі США відповіли агентству, що не можуть коментувати питання з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Національної гвардії США перед інавгурацією Байдена пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

Крім того, інавгурація Байдена відбудеться у Вашингтоні завтра, 20 січня. Напередодні урочистої церемонії у Вашингтоні запровадили посилені заходи безпеки. Детальніше про церемонію інавгурації читайте в матеріалі РБК-Україна.

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