США 1 июня могут превысить лимит госдолга, - Минфин

США могут превысить лимит государственного долга уже 1 июня этого года.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Она написала письмо Конгрессу, в котором сообщила, что в случае промедления с повышением лимита страну может ожидать дефолт.
"Поскольку теперь доступна дополнительная информация, я пишу, чтобы отметить, что, по нашим оценкам, Казначейство, вероятно, больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или прекращению лимита долга до 1 июня", - написала Йеллен в письме.
Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит государственного долга в размере 31,4 трлн долларов, чтобы предотвратить беспрецедентный дефолт.
После президент США Джо Байден заявил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита госдолга США продвигаются, и больше об их прогрессе станет известно в течение следующих двух дней.
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