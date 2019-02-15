Терміни виходу Британії з ЄС можуть бути продовжені до кінця червня, - глава МЗС Ірландії

Запит з боку Великобританії з приводу пролонгації переговорів по Brexit отримав би згоду Євросоюзу

Сроки выхода Великобритании из Евросоюза могут быть продлены до конца июня. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Сообщается, что такое решение может быть в случае, если Британия обратится с запросом на продление периода действия статьи 50 лиссабонского договора.

"Запрос со стороны Великобритании по поводу пролонгации переговоров по Brexit встретил бы, скорее всего, великодушное согласие Евросоюза. При этом должна быть стратегия, призванная завершить переговоры соглашением", - отметил Коувени.

"Новые временные рамки Brexit в таком случае были бы естественным образом увязаны с выборами в Европарламент и формированием нового состава Европейской комиссии. Это мог бы быть конец июня", - добавил он.

Напомним, члены Палаты общин парламента Великобритании не поддержали предложение, призывающее правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

До этого члены парламента отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.