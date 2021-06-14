Термін ув'язнення через неналежні умови у в'язниці можуть скоротити: закони внесли в Раду

Проекти зареєстровані під №№5652-5653.

Законопроект №5652

Документ закріплює право засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, та осіб, взятих під варту, утримуватися в належних умовах. У випадку порушення цього права вони зможуть звертатися до комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань. У разі незгоди з рішенням вказаної комісії його можна буде оскаржити у суді.

У законі прописані правові підстави для утворення місцевими органами виконавчої влади комісій з розгляду скарг, своєю чергою на підставі вказаних норм Кабінет міністрів затвердить положення про такі комісії.

Також проект визначає механізм звернення до комісій з розгляду скарг. А саме особа, взята під варту, засуджений, член сім’ї або близький родич, захисник мають право звернутися із заявою про тримання у неналежних умовах до адміністрації місця попереднього ув’язнення, установи виконання покарань.

Установа невідкладно надсилає цю заяву до комісії з розгляду скарг. Вона розглядає заяву протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання заяви та надсилає рішення засудженому.

У десятиденний строк після отримання відповідної заяви члени комісії з розгляду скарг мають повноваження відвідати установу попереднього ув’язнення чи виконання покарань та вивчити стан дотримання адміністрацією умов тримання.

Законопроект №5653

Документ визначає компенсаційні заходи у випадку неналежних умов тримання під вартою. Згідно з проектом, строк покарання, після якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, можуть скоротити на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах.

Також у разі встановлення факту тримання особи у неналежних умовах в установах попереднього ув’язнення або виконання покарань, невідбута частина покарання, яка може бути замінена більш м’яким покаранням, скорочується на строк, протягом якого ув'язненого тримали у неналежних умовах.

Крім того, закон надає можливість зняття судимості до закінчення визначених законом строків у разі тримання особи у неналежних умовах.

Документ надає право ув'язненому протягом шести місяців з дня відбуття покарання у виді арешту або позбавлення волі звернутися з клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого він проживає, про встановлення факту та строку тримання у неналежних умовах.