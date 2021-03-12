Термін придатності закупленої вакцини Covishield закінчується в червні
Термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується в червні. Однак закуплену партію встигнуть використати до цього.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, інформоване про процес вакцинації.
"Термін придатності першої партії доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) закінчується в кінці червня. Але в цьому ніякої сенсації немає. Термін придатності будь-яких вакцин невеликий. У цієї вакцини термін придатності - півроку, це офіційна інформація", - зазначило джерело.
Воно також запевнило, що всю партію препарату встигнуть використати до кінця червня.
Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлено за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія обсягом 500 000 доз має піти на вакцинацію близько 250 000 українців.
Проте занепокоєння викликають темпи вакцинації, оскільки за два тижні лише станом на сьогодні темпи досягли позначки майже 9 000 щеплених на добу.
Також повідомлялося, що до кінця березня може надійти ще одна партія Covishield.