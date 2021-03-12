Термін придатності закупленої вакцини Covishield закінчується в червні

Термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується в червні. Однак закуплену партію встигнуть використати до цього.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, інформоване про процес вакцинації.

"Термін придатності першої партії доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) закінчується в кінці червня. Але в цьому ніякої сенсації немає. Термін придатності будь-яких вакцин невеликий. У цієї вакцини термін придатності - півроку, це офіційна інформація", - зазначило джерело. Воно також запевнило, що всю партію препарату встигнуть використати до кінця червня.