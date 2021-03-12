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Срок годности закупленной вакцины Covishield истекает в июне

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 15:29
Срок годности закупленной вакцины Covishield истекает в июне Фото: вакцина Covishield (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Срок годности вакцины Covishield, которая применяется при вакцинации в Украине от COVID, истекает в июне. Однако закупленную партию успеют использовать до этого.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, информированный о процессе вакцинации.

"Срок годности первой партии доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) истекает в конце июня. Но в этом никакой сенсации нет. Срок годности любых вакцин небольшой. У этой вакцины срок годности - полгода, это официальная информация", - отметил он.

Он также заверил, что всю партию препарата успеют использовать до конца июня.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который произведен по лицензии AstraZeneca. Закупленная партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

Однако беспокойство вызывают темпы вакцинации, поскольку за две недели только по состоянию на сегодня темпы достигли отметки почти в 9 000 привитых в сутки.

Также сообщалось, что до конца марта может поступить еще одна партия Covishield.

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