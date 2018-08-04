Термін дії закону про статус Донбасу буде залежати від партнерів України, - Парубій

Рішення про продовження закону буде залежати від позиції міжнародних партнерів з цього питання

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), буде залежати від позиції міжнародних партнерів. Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

За його словами, рішення про термін дії закону здебільшого буде залежати від позиції міжнародних партнерів.

"Перед закінченням терміну в цьому році будемо радитися - є необхідність ще на рік продовжувати, або такої потреби вже немає. Це буде у великій мірі залежати і від позиції наших міжнародних партнерів. Адже зрозуміло: нам вкрай важливо утримати санкції проти Росії. Для міжнародного позиціонування України, для захисту українських інтересів не тільки на внутрішньодержавному, але і на міждержавному рівні, наскільки це важливо", - сказав він.

Глава парламенту нагадав, що у 2017 році перед продовженням дії закону на рік він зазначав, що продовження статусу не буде мати ніякого впливу.

Нагадаємо, 6 жовтня 2017 року Верховна рада схвалила законопроект про врегулюванні ситуації на Донбасі. Документ, який продовжує на рік дію закону про особливий статус, підтримали 229 депутатів. Особливий порядок місцевого самоврядування вводиться тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території окупованого Донбасу.