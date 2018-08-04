Срок действия закона о статусе Донбасса будет зависеть от партнеров Украины, - Парубий

Решение о продлении закона будет зависеть от позиции международных партнеров по этому вопросу

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), будет зависеть от позиции международных партнеров. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По его словам, решение о сроке действия закона во многом будет зависеть от позиции международных партнеров.

"Перед истечением срока в этом году будем советоваться - есть ли необходимость еще на год продлевать, или такой необходимости уже и нет. Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", - сказал он.

Глава парламента напомнил, что в 2017 году перед продлением действия закона на год он отмечал, что продление статуса не будет иметь никакого влияния.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная рада одобрила законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе. Документ, который продлевает на год действие закона об особом статусе, поддержали 229 нардепов. Особый порядок местного самоуправления вводится только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории оккупированного Донбасса.