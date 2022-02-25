RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Терміново в укриття. У Києві оголошено загрозу авіаудару

Автор: Олександр Мороз

У Києві знову оголошена загроза авіаційного удару. Всім, хто знаходиться в місті, потрібно пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Увага - загроза авіаудару!!! Всім терміново піти в укриття!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталася серія вибухів. Також ЗМІ повідомляли про нібито її руйнування, але інформація не підтвердилася.

Крім того, сьогодні мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців міста не виходити із будинків. Оскільки місто вступило у фазу оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до України