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Строковикам на період воєнного часу будуть додатково платити 30 000 гривень на місяць

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 01:11
Строковикам на період воєнного часу будуть додатково платити 30 000 гривень на місяць Фото: строковикам додатково платитимуть 30 тисяч гривень на місяць (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військовослужбовцям строкової служби на період воєнного часу щомісяця будуть додатково платити 30 000 гривень. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"На період воєнного стану військовослужбовцям строкової служби будуть щомісяця виплачувати додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що Кабмін вніс зміни до постанови №168 від 28 Лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, рядовим і командирам, поліцейським і членам їх сімей під час війни".

Нагадаємо, раніше Кабмін прийняв рішення про підвищення виплат військовим. Так, учасникам бойових дій додаткова винагорода становитиме 100 тисяч гривень на місяць.

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