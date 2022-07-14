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Строковик з Нацгвардії підбив п'ять російських літаків

Фото: український строковик збив п'ять літаків Су-25 (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Нацгвардієць на строковій службі з початку повномасштабного вторгнення підбив п'ять російських військових літаків. Ім'я бійця не розкривається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НГУ.

Як розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ генерал-майор Олексій Надточій, минулого тижня бійці Нацгвардії збили два літаки.

"На цьому тижні військовослужбовцям Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК були підбиті два ворожих штурмових літака Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п'ять ворожих літаків", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила дані про нібито знищення втричі більше українських літаків Су-25, чим було на озброєнні України до війни.

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Су-25Війна Росії проти України