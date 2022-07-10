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Російська пропаганда "збила" втричі більше літаків Су-25, ніж Україна мала до війни

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Україна, Неділя 10 липня 2022 18:51
Російська пропаганда "збила" втричі більше літаків Су-25, ніж Україна мала до війни Фото: в Міноборони РФ заявили про збитий в Україні 70-й літак Су-25 (mil.in.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російське Міністерство оборони прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25. Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MilitaryAviationUA.

Днями Міністерство оборони РФ відзначилося черговим вкидом про знищення українського Су-25.

За підрахунками спільноти MilitaryAviationUA, "збитий" "Грач" став 70-м для російської пропаганди.

До початку повномасштабної війни ці штурмовики у кількості двох ескадрилій стояли на озброєнні єдиної військової частини - 299 бригади тактичної авіації. При цьому типова українська ескадрилья налічує 12 літаків.

Примітно, що ЗС РФ уже збили втричі більше літаків цієї модифікації, ніж Україна мала на момент початку російського вторгнення. Оскільки Су-25 вже не виробляються, складно зрозуміти, де наша країна взяла ще щонайменше 4 ескадрильї.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявляли, що в результаті ударів російських збройних сил виведено з ладу 74 наземні об'єкти військової інфраструктури України.

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