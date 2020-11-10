Срна отримав тренерську ліцензію УЄФА

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна став володарем тренерської ліцензії УЄФА категорії Pro. Хорват тепер може приступати до повноцінної роботи на посаді головного тренера одного з клубів.

Про це він сам повідомив за допомогою свого Instagram-аккаунта.

Ліцензія найвищої категорії дає право працювати наставником з футболу клубів і збірних, які входять в асоціацію УЄФА.

Вона чинна до кінця 2023 року її можна продовжити шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації.

Скрін зі сторінки Instagram

Нагадаємо, раніше головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свій можливий відхід з донецького клубу в кінці нинішнього сезону. Він і його команда будуть відкриті до пропозицій щодо зміни місця роботи.

Срна провів у "Шахтарі" 15 років кар'єри - з 2003 по 2018 роки. За "гірників" він відіграв 536 матчів, забив 49 м'ячів і виграв з клубом 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 разів ставав чемпіоном, 7 разів вигравав Кубок України та 8 - Суперкубок.