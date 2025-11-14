В Украине занялись кадровым дефицитом: стартовала важная инициатива

Цели

Инициатива предусматривает сотрудничество государственного, общественного секторов и бизнеса для разработки действенных механизмов и практических решений, которые призваны помочь уменьшить кадровый кризис, создать безбарьерные условия труда и раскрыть потенциал поколения 55+ как активной части трудового потенциала страны.

Официальный старт состоялся во время встречи, посвященной обсуждению целей, задач и этапов проекта. В мероприятии приняли участие представители ключевых стейкхолдеров, касающихся формирования политики занятости и развития безбарьерного рынка труда - Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости, Федерации профсоюзов Украины и Конфедерации работодателей Украины. А также представители Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, который обеспечивает научную основу исследования, и инициатора проекта компании JTI Украина.

Встречу открыла Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Она отметила, что проект является уникальным для Украины, ведь впервые позволит комплексно изучить ситуацию и найти инструменты для привлечения людей старшего возраста к рынку труда как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников.

"Украина стремительно стареет. В результате постоянно растет доля тех, кто уже вышел или выходит из трудоспособного возраста. Но для людей старшего возраста работа - это не только источник дохода, это способ оставаться активными, сохранять социальные связи, опыт и здоровье. Мы должны не просто помочь им найти рабочее место, а создать возможность работать там, где их опыт и связи будут полезными для страны", - отмечает ученая.

Двухэтапность

Инициатива будет внедряться в два этапа. Первый этап предусматривает проведение исследования, направленного на выявление основных причин низкого участия людей старшего возраста в рынке труда. В его рамках будут проанализированы как внутренние барьеры - стереотипы, отсутствие мотивации или возможностей для переквалификации, - так и внешние факторы со стороны работодателей и органов власти. В частности законодательные, организационные и культурные ограничения, препятствующие активному привлечению поколения 55+ к занятости.

Второй этап предусматривает создание платформы для поддержки диалога между государством, бизнесом, общественными организациями. Цель платформы - совместная разработка практических решений, способствующих привлечению поколения 55+ к рабочей среде. В рамках этого этапа будут подготовлены методические рекомендации и примеры лучших практик для работодателей и органов власти, которые помогут устранить выявленные барьеры, адаптировать международный опыт и сформировать безбарьерные, инклюзивные условия труда для людей старшего возраста.

Использование результатов

Результаты инициативы должны стать практической основой для разработки решений, которые помогут смягчить кадровый кризис и повысить эффективность рынка труда. В то же время проект будет способствовать более активному привлечению людей старшего возраста к социальной жизни и улучшению их материального благосостояния.

Это особенно актуально сейчас, когда идет разработка новой Стратегии занятости Украины 2030. Результаты исследования и рекомендации, созданные при участии всех заинтересованных сторон, могут стать важной составляющей этого документа, обеспечив научную обоснованность и эффективность предложенных решений.

"С одной стороны, мы наблюдаем растущий запрос людей старшего возраста на повышение квалификации, овладение мягкими и цифровыми навыками, которые помогают оставаться активными и конкурентоспособными. С другой - среди работодателей четко отмечается спрос на надежность, ответственность, опыт и способность к наставничеству, которые присущи именно этой возрастной категории. Наша задача - преодолеть как квалификационные барьеры, так и социальные предубеждения, обеспечить равные возможности для обучения и развития и изменить отношение к людям старшего возраста: не как к тем, кто "дорабатывает", а как к тем, кто формирует качество, передает компетенции, навыки и культуру", - отметила заместитель директора Государственной службы занятости Валентина Рыбалко.

"Инициатива "Серебряная экономика Украины" органично сочетается с задачами Национальной стратегии по безбарьерности и флагманского проекта "Работа без барьеров", который реализует Министерство экономики. Ведь мы убеждены: люди старшего возраста - это не только носители жизненной мудрости, но и мощный трудовой, профессиональный и менторский потенциал. Если совместными усилиями государства, бизнеса и общества мы создадим условия для их активного привлечения к рынку труда, выиграют все - и экономика, и громады, и сами люди, которые смогут реализовать свой опыт в новых ролях. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины готово участвовать в реализации этой инициативы и будет способствовать ее практическому воплощению", - отметила в своей речи Наталья Ралько, начальник отдела по развитию человеческого капитала и социального диалога департамента занятости Министерства.

"Мы, как ответственный бизнес с более чем 26-летней историей в Украине, не остаемся в стороне от вызовов для государства, в частности непростой ситуации и кадрового дефицита на рынке труда. Эта инициатива является отражением наших корпоративных ценностей: заботы, инклюзии и равенства. Для ее реализации мы объединим собственную экспертизу, международные подходы к активному долголетию и лучшие практики других компаний. И планируем работать в постоянном диалоге с государством, рынком и гражданским обществом, чтобы найти эффективные решения", - комментируют в компании JTI Украина.

Все участники мероприятия присоединились к обсуждению и предоставили ценные предложения. Первые результаты исследования планируется представить в начале следующего года.