В середу може відбутись позачергове засідання Ради, - Арахамія

В середу, 15 квітня, може відбутись позачергове засідання Верховної ради. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він не розповів, що саме будуть розглядати народні депутати, але повідомив, що це пов'язано з законом про банки.

"В середу може бути позачергове засідання. (що будуть розглядати? - ред.) Це секрет фірми. Це пов'язані питання, але не сам закон (про банки - ред.)", - заявив Арахамія.

При цьому він додав, що на позачерговому засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

"Наприклад, кадрові питання можуть бути. В нас досі є в уряді декілька незайманих посад. Треба їх призначати", - додав Арахамія.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен виключити повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Крім того, в законопроект про банки №2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.