У середу Раду відвідає екс-глава Європарламенту Кокс

У середу, 11 вересня, Верховну раду відвідає колишній президент Європейського парламенту, очільник місії Європарламенту щодо сприяння реформі Верховної ради Пет Кокс. Про це заявив Голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кокс надав минулому скликанню Ради чимало якісних пропозицій щодо реформи ВР.

"У середу в нас будуть гості. Буде пан Кокс, який у минулому парламенті дав більше ніж багато якісних пропозицій до реформи парламенту. Але нажаль, вони не були імплементовані. Я впевнений, що в нас буде змога змінити цю ситуацію на краще", - заявив Разумков.

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