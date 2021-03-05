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Кошти від податку на СО2 потрібно направляти на модернізацію, інакше немає сенсу, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 11:59
Кошти від податку на СО2 потрібно направляти на модернізацію, інакше немає сенсу, - експерт Фото: податки (freepik)
Автор: РБК-Україна

Цільове призначення коштів від податку на СО2 дозволить вітчизняній промисловості провести екомодернізацію та втримати свої позиції на світових ринках.

Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур, коментуючи ініціативу в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка підвищити податок на СО2, щоб розплатитися з боргами перед "зеленою" генерацією.

"Очевидно, логічним є, що кошти цього податку йдуть на модернізацію. Бо інакше немає сенсу збирати. Це вже тоді просто пряме здирство", - сказав Качур.

Він також наголосив: цільове спрямування коштів від податку на СО2 на екомодернізацію підприємств дозволить їм зберегти конкурентоспроможність своєї продукції та позиції українських виробників на світових ринках.

"Якщо кошти йдуть на модернізацію, то це означає, що ми маємо перспективи зменшити свої видатки і бути конкурентним на ринку. А якщо це буде просто скеровуватися зовсім на інші цілі - це означає, що ми просто виключимо з конкуренції на світових ринках українських виробників", - зазначив Качур.

Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак нагадав, що виплата заборгованості перед "зеленою" генерацією - це зобов’язання держави, і було прийнято спеціальний закон, щоб виплати "зеленим" фінансувалися коштом державного бюджету.

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