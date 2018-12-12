Кошти від екоподатку використовують на нецільові проекти, - експерт

Фото: Яна Басиста (uacrisis.org)

На думку експерта, ці кошти можна було б спрямувати на вирішення екологічних проблем

Кошти від екологічного податку в Україні використовують на нецільові проекти, тоді як вони могли би бути спрямовані на вирішення екологічних проблем. Таку думку висловила керівник проекту інтерактивної онлайн-карти джерел забруднення довкілля в Україні Detox Ukraine Яна Басиста, повідомляє РБК-Україна.

"Поширена є думка, що в Україні немає грошей для захисту довкілля. Але чи насправді їх немає? 4,7 млрд грн - це сума надходжень від екологічного податку, який отримав бюджет України в 2017 році. Цього року держбюджет очікує отримати 6,3 млрд грн. Тобто проблема не у фінансах, у в неефективному управлінні", – зазначила Басиста.

За її словами, підходи до використання надходжень від екологічного податку мають бути переглянуті на державному рівні. Експерт підкреслила, що поширеним є неефективний розподіл екологічних фондів та навіть їх використання на нецільові проекти.

"Тому негайно треба запровадити проектний менеджмент в природоохоронній діяльності України. Потрібно оприлюднювати всі проекти, які планує держава, встановлювати конкретні показники ефективності, оприлюднювати детальні кошториси цих проекті, а також звітувати щоквартально про реалізацію цих проектів", – сказала Басиста.

Вона переконана, що має бути діалог між державою, громадськістю і бізнесом для того, щоб правильно використовувати "екологічні" кошти.

Як зазначалося, на державному рівні наразі обговорюється питання щодо можливості повернення частини коштів від сплаченого екоподатку підприємствам-забруднювачам для того, щоб вони встановлювали обладнання для очищення викидів в атмосферу. Така практика є поширеною у Європі.

Про неефективне використання екологічного податку у серпні 2018 року також висловлювався міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. "На жаль, поки ці кошти спрямовуються на що-небудь інше, а не на природоохоронні заходи", – сказав він.