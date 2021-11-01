Кошти англійських компаній сім'ї Суркісів у "ПриватБанку" мають легальне походження, - адвокат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Суркіса Ігоря Алексєєва на прес-конференції.

За його словами, наявність коштів підтверджується виписками з рахунків компаній станом на серпень 2021 року та щорічним звітом банку станом на кінець 2020 року.

Проте не тільки названі документи спростовують голослівність заяв представників "ПриватБанку" про те, що гроші англійських компаній, що перебували на депозитних рахунках на Кіпрі, були списані в капітал установи під час націоналізації.

"У листі від 28 квітня 2017 року тодішня заступниця голови НБУ пані Катерина Рожкова вимагала від банку припинити нарахування відсотків та сторнувати помилково нараховані відсотки. Сам факт направлення цього листа у квітні 2017 року, тобто через чотири місяці після закінчення бейл-ін, свідчить, що у грудні 2016 року кошти не були списані в капітал "ПриватБанку", - заявив адвокат. - Якщо вже річна фінансова звітність групи "ПриватБанк", що опублікована на офіційному сайті організації та датована 2020 роком, підтверджує наявність коштів компаній, то про яке списання коштів взагалі йдеться?".

За його словами, в усій цій історії його дивує позиція "ПриватБанку".

"Я реально не розумію, на що розраховують представники цієї фінустанови. Адже очевидно, що кошти доведеться повертати. Інше питання - скільки. З кожним днем ця сума зростає і буде зростати. Тому мені здається, що нарешті в цьому питанні потрібно поставити крапку", - підсумував адвокат.

Також, посилаючись на результати аудиту, які є в його розпорядженні, Алексєєв заявив про легальність грошей Суркісів у "ПриватБанку", повідомляє UBS.

"Міжнародні аудитори фактично по молекулах проаналізували кожну фінансову операцію. Фахівцям Alvarez&Marsal було надано інформацію не тільки про те, звідки походять ці кошти, а й про те, куди і на що вони витрачалися", - зазначив адвокат.

На думку Алексєєва, це безпрецедентна відкритість і транспарентність.

"На моє переконання, ви не знайдете в Україні подібних прикладів, коли фактично всю фінансову звітність вивертають і перевіряють кожну операцію до найменших дрібничок", - зазначив юрист. - І це, наголошую, встановили міжнародні аудитори за результатами відповідного форензик-розслідування. На сайті американської компанії ви можете знайти коротке резюме проведеного розслідування, і тих висновків, яких вони дійшли".

Адвокат запевняє, що такі компанії дуже сильно оберігають свою репутацію.

"Тому, якщо вони під час свого незалежного аудиту побачили навіть маленький, найменший натяк на факти зловживань, на факти виведення коштів з "ПриватБанку", вони це би обов’язково відобразили у своєму звіті. Але таких висновків ви там не знайдете. Висновки аудиторів чіткі й однозначні - кошти мають легальне походження та не мають жодного стосунку до схеми виведення кредитних коштів із "ПриватБанку", - наголосив адвокат Суркіса.