Таким чином, середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів. Середній курс у червні становив 27,24 гривень за долар. Середня зарплата склала 525 доларів.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з червнем минулого року) зарплата зросла на 23,6%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 12,9%.

Найвища нарахована зарплата в червні була в Києві - 20 455 гривень, найнижча - в Кіровоградській області - 11 497 гривень.

Зазначимо, середня зарплата в Україні досягла 400 доларів влітку 2008 року, проте після початку кризи різко знизилася. Другий раз зарплата досягла 400 доларів в середині 2013 року, після чого впала у два рази. Втретє зарплата піднялася до 400 доларів у червні 2019 року.