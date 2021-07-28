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Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів

Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень. Це на 814 гривень більше у порівнянні з травнем (13 499 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів. Середній курс у червні становив 27,24 гривень за долар. Середня зарплата склала 525 доларів.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з червнем минулого року) зарплата зросла на 23,6%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 12,9%.

Найвища нарахована зарплата в червні була в Києві - 20 455 гривень, найнижча - в Кіровоградській області - 11 497 гривень.

Зазначимо, середня зарплата в Україні досягла 400 доларів влітку 2008 року, проте після початку кризи різко знизилася. Другий раз зарплата досягла 400 доларів в середині 2013 року, після чого впала у два рази. Втретє зарплата піднялася до 400 доларів у червні 2019 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

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