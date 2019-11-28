Середня зарплата українців повернулася на рівень початку літа

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2019 року склала 10727 грн, збільшившись в порівнянні з жовтнем минулого року на 16,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Проте рівень зарплат, як і раніше, нижче піку, досягнутого в липні (10 971 грн)

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у жовтні 2019 року до жовтня минулого року зросла на 9,2%.

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 15862 грн, найнижча - в Херсонській області - 8277 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова і страхова діяльність" - 19571 грн, найнижчу - "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - 7002 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 7030 грн.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1 Мінекономіки, згідно з яким економіка зросте на 3,7%.

Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році він буде на рівні 11,1%.

Кабінет міністрів прогнозує, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, складе: 12 497 грн в 2020 році, в 14 187 грн в 2021 році і 16 014 в 2022 році.