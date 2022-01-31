Середня зарплата в Україні перевищила 14 тисяч гривень: у яких галузях платять більше

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 31,5% до 28 506 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,4% до 25 530 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 17,6% до 23 975 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 31,5% до 11 825 гривень, освітян - на 27,5% до 11 817 гривень.

У промисловості зарплати зросли на 16,8% до 14 902 гривень, у сільському господарстві - на 20,5% до 11 733 гривень, у будівництві - на 14,8% до 11 289 гривень, на транспорті - на 15,8% до 13 837 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 20,1% до 8 214 гривень.