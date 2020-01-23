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Середня виплата лікарняних зросла на чверть

Новини » Економіка     23.01.2020 - 15:43
Середня виплата лікарняних зросла на чверть
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За кожен день на лікарняному виплачують 281 грн

Середній розмір допомоги за лікарняними у 2019 році склав 281,4 грн за кожен день хвороби, що на 26% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.

За даними фонду, загалом у минулому році на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд грн. Виплати отримали майже 2,2 млн працюючих.

Як нагадали в прес-службі, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких страхових випадків

  • тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
  • - необхідності догляду за хворою дитиною
  • - необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
  • - догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
  • - карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
  • - тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
  • - протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
  • - перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, на рахунок Фонду соціального страхування України упродовж 2019 року надійшло 25,069 млрд грн, що становить 99,6% від запланованого кошторису.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2019 року склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем.

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