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Середня ціна газу в Україні в березні зросла до 1300 доларів за тисячу кубометрів

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Україна, Четвер 14 квітня 2022 09:39
Середня ціна газу в Україні в березні зросла до 1300 доларів за тисячу кубометрів Фото: ціна газу для промисловості зросла до  1300 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38198,7 грн, або 1305,7 доларів за 1 тисячу кубометрів. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат розвитку реального сектору економіки Мінекономіки.

У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей. До цього оприлюднювали середню ціну імпортного газу, яка становила за лютий 29550,3 грн, або 1010,1 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, ціна імпортного газу за 2021 рік зросла в шість разів і досягла 1200 доларів.

Водночас тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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