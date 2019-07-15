Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій станом на 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними Пенсійного фонду, 1 липня в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія склала 3005,96 грн.

facebook.com/pfu.gov.ua

Нагадаємо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, чисельність робочої сили в Україні скоротиться до 2050 року більш ніж на третину. МВФ також прогнозує законодавче збільшення віку виходу на пенсію.

Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.