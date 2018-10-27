В середньому 70% правників позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - опитування

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Більшість юристів називають виправданим залучення представників міжнародної спільноти до конкурсного добору в ВАКС

Близько 70% юристів позитивно оцінюють вплив судової реформи на незалежність судів, стабільність судової системи України та підвищення рівня довіри громадян до судової влади. Про це свідчать результати опитування, проведеного у вересні 2018 року компанією Gfk Ukraine за ініціативою Програми USAID Реформування сектору юстиції "Нове правосуддя", повідомляє "Главком".

Як зазначається, результати опитування було оприлюднено в Києві 24 жовтня.

З-поміж факторів, які позитивно впливають на незалежність та стабільність судової системи, респонденти визначили конкурсний відбір до Верховного Суду (78%), запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання суддів (76%) та регулярного кваліфікаційного оцінювання (76%), звуження обсягу суддівської недоторканності до функціональної (68%), повернення до триланкової системи судоустрою (64%), скасування повноважень президента України щодо переведення та призначення суддів (60%), створення нового Верховного Суду замість старого (64%), надання можливості претендувати на посаду судді Верховного та Вищого антикорупційного судів адвокатам (78%) та науковцям (52%).

Також більшість опитаних правників (61%) називають виправданим залучення представників міжнародної спільноти до конкурсного добору в Антикорсуд. А от з тим, що ВАКС, який створюється, сприятиме боротьбі з корупцією у всіх гілках влади, погоджуються 42% респондентів. Трохи більше правників - 49% - певні у тому, що загалом судова система здатна стати основою для подолання корупції у всіх гілках влади.

Опитуванням у рамках Програми реформування сектору юстиції "Нове правосуддя" USAID було охоплено адвокатів та прокурорів, що є учасниками судових проваджень, але не є працівниками судової системи, а також представників установ судової експертизи, слідчих МВС та інших органів. Опитування проводили у вересні 2018 р. шляхом персональних інтерв’ю 400 осіб у містах України з населенням у понад 50 тисяч. Дослідження проводили по всій території України, за винятком Криму та неконтрольованих урядом територій.

Фото: glavcom.ua