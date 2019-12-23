Серед учасників розслідувань МЕРТ по імпорту добрив виявлені російські лобісти

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російські добрива заборонені до ввезення на митну територію України з липня 2019 року

Серед учасників спеціальних розслідувань Міністерства економічного розвитку України щодо імпорту в Україну азотних і комплексних добрив виявилися лобістські структури з Російської Федерації – торговельне представництво РФ в Україні, а також Російська асоціація виробників добрив (РАВД). Про це свідчить список учасників розслідування, наданий Мінекономрозвитку, передає РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало тижня".

Таким чином, як зазначає видання, російські лобістські структури можуть брати активну участь в розслідуваннях Мінекономрозвитку України та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), метою яких є виявлення фактів потрапляння в Україну заборонених російських добрив через інші країни.

"В той час, як МЕРТ і МКМТ проводить спеціальне розслідування щодо можливих фактів обходу українських санкцій російськими виробниками добрив шляхом переорієнтації своїх торгових потоків в Україну через треті країни, російські організації включаються в процес розслідувань", - повідомляє ДТ.

За даними видання, розслідування МКМТ і Мінекономрозвитку не мають прямого відношення до виробникам мінеральних добрив з РФ. Російські добрива заборонені до ввезення на митну територію України з липня 2019 року. У грудні 2019 року Кабінет міністрів України продовжив термін дії санкцій стосовно російських добрив до кінця 2020 року.

"Спеціальні розслідування МКМТ і МЕРТ стосуються, в першу чергу, країн, чиї виробники запідозрені в тісній кооперації з російськими компаніями. Об'єктами розслідувань виявилися виробники мінеральних добрив з таких країн як Грузія, Білорусь, Польща, Болгарія, Сербія, Туреччина, Литва. З початку 2019 року саме з цих країн зафіксований аномальний обсяг імпорту мінеральних добрив в Україну", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що присутність російських лобістських структур і торгпредства серед учасників розслідування, яке стосується імпорту добрив в Україну з інших країн, викликає питання: з якої причини російські галузеві структури і торгове представництво вважають себе зацікавленими сторонами в розслідуваннях з постачання добрива в Україну з Сербії, Туреччини, Литви, Грузії, Болгарії та Польщі?

"Подібні факти можуть бути фактичним свідченням того, що російський інтерес все-таки присутній в потоці неконкурентного імпорту мінеральних добрив в Україну з інших країн, а також, що російські виробники використовують інші країни в якості майданчиків для переорієнтації своїх поставок на український ринок", - повідомляє ДТ.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування щодо імпорту добрив в Україні з метою виявлення незаконних поставок в Україну добрив російського походження з інших країн. З ініціативою розслідування виступили українські виробники та профільні організації, зокрема – Союз хіміків України "Дніпроазот", "Черкаський Азот", "Рівнеазот", Сєвєродонецький "Азот" і Одеський припортовий (ОПЗ).