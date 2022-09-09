Серед росіян на півдні шириться дезертирство. Втікають автобусами в Крим

У окупантів через погіршення морально-психічного стану - зріс рівень дезертирства. Для пошуку втікачів росіяни були змушені задіяти вертольоти та зброю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Тим часом через Каланчак в напрямку до Криму були зафіксовані автобуси з окупантами, які не мали при собі зброї.

На тимчасово окупованій території Херсонській області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, окупанти застосували вертольоти та зброю під час пошуку дезертирів.

"У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у розвідці розповіли про складне становище окупантів внаслідок успішного контрнаступу наших воїнів. Дехто з окупантів просить родичів звернутися за допомогою до Червоного хреста, інші ж крадуть у місцевих велосипеди, аби якнайшвидше залишити свої позиції.

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