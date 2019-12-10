Серед постраждалих у стрілянині в Чехії українців не було

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що серед загиблих і постраждалих при стрілянині в лікарні в Чехії не було українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла.

Раніше він повідомив, що консульство перевіряє чи могли бути серед постраждалих громадяни України.

"За попередньою інформацією громадян України серед загиблих і постраждалих немає", - написав посол.

Раніше повідомлялося, що вранці в чеській поліклініці сталася стрілянина. Невідомий стріляв в один з верхніх поверхів лікарні. В результаті події загинули 6 людей.

РБК-Україна писало, що підозрюваний у стрілянині в Чехії вистрілив собі в голову до приїзду поліцейських.Поліція вистежила автомобіль. Незабаром правоохоронці знайшли тіло підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в клініці "На Винограді" в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення.